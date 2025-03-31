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На інтерв’ю з ексміністром закордонних справ Кулебою ютуб-блогерка Раміна з’явилась в прикрасах на майже 6000€

Автор: Орися Корчун
31/03/2025 15:06
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Ютуб-блогерка Раміна Есхакзай опублікувала нове інтерв’ю з колишнім міністром закордонних справ Дмитром Кулебою. На блогерці помітили брендові прикраси загальною вартістю майже 6000€. Пише Апостроф

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На це звернула увагу українська блогерка Harley Quinn.

“Раміна записала подкаст із хлопцем Павелецької, колишнім міністром Кулебою, який перекваліфікувався на аграрія і вже майже поїхав у село. Для подкасту Раміна обрала сережки Van Cleef… Це те саме, що кепка від Багінського”, – прокоментувала авторка Telegram-каналу.

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