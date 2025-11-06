ЗАМОВИТИ РЕКЛАМУ

На Прикарпатті чоловік посварився зі своєю матір’ю та отримав рік ув’язнення через використання “бульбулятор”

Автор: Уляна Роднюк
Суддя використовує молоток у залі суду
Липські Вежі продаж квартир Ярковиця
Басейн і готель для відпочинку в Карпатах
Будівництво шостого етапу в житловому районі.
Готелі Reikartz і контакти, Україна
ЖК Silver, старт продажу, вигідна ціна, сучасне планування.
ДІМ РІА
Квартири Івано-Франківськ
купити iphone 15 Pro у Львові, ціни в Україні

Галицький районний суд визнав мешканця району винним у незаконному зберіганні наркотичних речовин без наміру збуту.

Як встановив суд, чоловік, який раніше вже відбував покарання за злочини, пов’язані з наркотиками, продовжував уживати канабіс. У своїй кімнаті він зберігав саморобний пристрій для куріння, зроблений із двох обрізаних пластикових пляшок, та залишки смолоподібної речовини – екстракту канабісу.

Поліцейські виявили наркотики випадково. Приїхали на виклик про домашнє насильство, яке чоловік учинив щодо матері. Під час з’ясування обставин вони помітили на підвіконні пристрій для куріння й фольгові корки з рослинною речовиною. Згодом експерти підтвердили, що це екстракт канабісу – загалом 2,4 грама, тобто «невелика кількість» за нормами МОЗ, пише Бліц-Інфо.

У суді обвинувачений визнав, що вживає марихуану вже близько 20 років, але запевняв, що останнім часом курив лише тютюн.

Суд визнав його вину доведеною. Враховуючи, що чоловік раніше був засуджений і не встиг відбути покарання за попереднім вироком, йому визначили остаточне покарання -1 рік і 1 місяць позбавлення волі.

Крім того, він має сплатити 4775 гривень процесуальних витрат за проведення експертиз.

Вирок поки не набрав законної сили та може бути оскаржений в апеляції.

Джерело(а) інформації

Бліц-Інфо.

СХОЖІ НОВИНИ