Від важкого поранення помер воїн Микола Кондрин

Військовий Микола Кондрин із Вигодської громади на Івано-Франківщині отримав тяжке поранення під час виконання бойового завдання та помер у лікарні міста Запоріжжя.

Микола Кондрин народився 1980 року, мешкав у селі Новоселиця. Улітку 2022 року добровільно став до лав Збройних Сил України, бо не міг залишатися осторонь, коли країна боролася за свободу. Служив у 141 окремій механізованій бригаді, у ракетно-відновлювальному батальйоні на посаді військового солдата.

Під час виконання бойового завдання військовослужбовець отримав важке поранення. Попри всі зусилля лікарів, врятувати життя захисника не вдалося. 2 листопада Микола Кондрин помер у лікарні в місті Запоріжжя.

У загиблого залишилися мама, брат, дружина Мирослава і діти Валерій та Анна.

Реклама: Місцеві пропозиції Лазерна епіляція пахв: Безкоштовно Косметологія FineLine пропонує лазерну епіляцію на новому 3000w апараті. Спробуйте перший сеанс на ділянку пахв безкоштовно. Переконайтесь у ефективності! НА САЙТ068-777-03-41

“За мирного життя Микола Кондрин був працьовитим і добрим чоловіком. Займався будівельними роботами, робив дахи, умів знайти підхід до будь-якої справи. Його знали як спокійну, щиру та світлу людину, яка ніколи не відмовляла у допомозі. Ми розділяємо біль утрати разом із родиною. Схиляємо голови у скорботі та вдячності за його мужність, самопожертву і любов до України. Вічна пам’ять Герою!”, — пише Вигодська селищна рада.

Про час прибуття траурного кортежу з тілом загиблого захисника України повідомлять згодом.

