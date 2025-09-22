На Прикарпатті до 10 років тюрми заочно засуджено депутатку окупаційної ради Каланчака

За матеріалами Служби безпеки 10 років ув’язнення з конфіскацією майна отримала депутатка незаконної місцевої ради селища Каланчак Скадовського району Херсонської області.

За матеріалами справи, проросійськи налаштована мешканка села Чаплинка стала депутаткою на виборах за законами рф, які проходили на тимчасово окупованих територіях у вересні 2023 року.

За результатами псевдовиборів вона обралася до т.зв. «ради депутатів Каланчацького муніципального округу першого скликання» від політичної партії «єдіная росія».

Рішенням першої сесії незаконної ради колаборантку затвердили «головою постійної комісії з соціальних питань, законності і депутатської етики».

На цій посаді вона відповідала за ухвалення статуту та устрою незаконної територіальної одиниці, призначення місцевого референдуму та дат майбутніх незаконних виборів, порядок проходження служби посадовцями окупаційної адміністрації, питання місцевого самоврядування за законами агресора.

Крім того, з метою впровадження політичних рішень окупаційної влади, фігурантка ініційовувала, підтримувала та реалізовувала питання започаткування нагород і відзнак, зв’язків з підконтрольними ЗМІ, культури та дозвілля, популяризації пам’яток, комплектування бібліотечних фондів, роботи з дітьми та молоддю.

На підставі зібраних слідчими СБУ доказів суд визнав депутатку незаконної окупаційної ради винною за ч. 5 ст. 111-1 КК України (колабораційна діяльність).

Розслідування проводила СБУ в Івано-Франківській області за процесуального керівництва Івано-Франківської обласної прокуратури.