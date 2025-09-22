Новий міст на Пасічну готують до асфальтування

За словами міського голови, у жовтні розпочнуть асфальтування моста.

Про це повідомив міський голова Руслан Марцінків в етері програми «Новий погляд» 18 вересня, пише Фіртка.

Як зазначив мер, зараз більшість робіт проводять з вулиці Хіміків, зокрема готують насип під заїзд на міст. Також допрацювали всі шви.

«Зараз також ми повністю зробили основу для облаштування доступності. Тобто там будуть два доступні з’їзди: і для велосипедистів, і для людей з інвалідністю. Тобто роботи активно тривають», — каже Руслан Марцінків.

Зі слів міського голови, в жовтні розпочнуть асфальтування самого моста, а також під’їзд з вулиці Хіміків. Паралельно на Надрічній проводитимуть роботи для підготовки асфальтування. Заїзд з вулиці Надрічної буде завершальним етапом роботи.

«Цього року ми мали б запустити рух транспорту, принаймні підрядник нам так обіцяє. Роботи не зупиняються, працюють кожного дня. Надіємося, що все те, що ми запланували, буде реалізовано цього року. Ми дуже близько вже до виконання цих завдань. Крім того, ще будуємо дамби. Фактично ми зробили величезну роботу для цілого мікрорайону. Від залізничного моста до моста зробили дамбу, зараз робимо ще одну біля насосної водоканалу. У перспективі та територія матиме свою школу, свій дитячий садочок і свій парк. Окрім моста проробляємо велику інфраструктурну роботу», — додав очільник міста.

Окрім того, на старому мості на Пасічну посилюють опори, що дозволить продовжити його функціонування.