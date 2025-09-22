МВС Німеччини купить дрони та виділить понад 100 млн грн для сил оборони України, — Кличко

Міністерство внутрішніх справ Німеччини виділить 2 млн євро (понад 100 млн грн) і закупить дрони для сил оборони і безпеки України. А Києву передасть вантажну техніку для міських служб.

Реклама: Місцеві пропозиції Ремонт інверторів, Ecoflow, зарядних станцій.” “BGA-Cервіс” пропонує ремонт зарядних станцій та інверторів. Відновлюємо плати, балансує батареї, збираємо устаткування для домів та квартир. НА САЙТ(067)343-64-24

Про це повідомив Київський міський голова Віталій Кличко у своєму телеграм-каналі після зустрічі з федеральним міністром внутрішніх справ Німеччини Александером Добріндтом.

«Зустрівся в Берліні з федеральним міністром внутрішніх справ Німеччини Александером Добріндтом. Я вдячний Александеру, який під час нашої зустрічі ухвалив рішення про те, що МВС Німеччини виділить 2 млн євро і закупить дрони для сил оборони і безпеки України. А Києву невдовзі передасть вантажну техніку для міських служб. Александер Добріндт підкреслив, що Німеччина не припинить підтримку України», – написав Віталій Кличко.

Також мер Києва обговорив із міністром внутрішніх справ Німеччини необхідність нарощування військової допомоги Україні.

«Говорили про важливість закінчення війни в Україні для безпеки в усій Європі. Бо агресивні плани Путіна щодо Європи не змінилися. Масштабна війна є реальністю. Європейці повинні нарешті зрозуміти, що часу для подальших розмов немає. Повинні бути конкретні дії. Головним в цьому плані є радикальне нарощування військової допомоги Україні. Саме на українському фронті вирішується майбутнє Європи, її безпека та стабільність», – зазначив Віталій Кличко.

Нагадаємо, вчора мер Києва зустрівся з мером Берліна Каєм Вегнером, з яким обговорив організацію міжнародного інвестиційного форуму «Берлінська платформа» для збору коштів на відновлення Києва та України. Як повідомив Віталій Кличко, форум відбудеться 12 листопада в столиці Німеччини, захід відвідають мери європейських міст, представники великого бізнесу та фінансових інституцій.