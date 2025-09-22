“Їж. Біжи. Донать”: у Франківську запускають гастрономічну благодійну акцію

З 22 по 28 вересня в закладах мережі «23 ресторани» можна буде не тільки смачно і корисно поїсти, а й стати донатером на розвиток ветеранського спорту.
Повідомляє Інформатор Івано-Франківськ з покликанням на інстаграм-сторінку «23restorany та run.if.run».
Спеціально для спортсменів та прихильників активного способу життя були розроблені такі позиції:
— високобілкове морозиво;
— високовуглеводні страви;
— корисні десерти;
— напої з електролітами.
В акції беруть участь такі заклади мережі:
- Fabbrica,
- Manufactura,
- Delikacia,
- Urban Space 100,
- Prombar,
- Fabbrica Brooklyn,
- Delikacia Bakery.
Весь прибуток з продажу цих страв буде передано до БФ «Петрос» на розвиток адаптивних видів спорту для ветеранів.