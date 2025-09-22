ЗАМОВИТИ РЕКЛАМУ
"Їж. Біжи. Донать": у Франківську запускають гастрономічну благодійну акцію
“Їж. Біжи. Донать”: у Франківську запускають гастрономічну благодійну акцію

Автор: Олег Мамчур
22/09/2025 11:56
З 22 по 28 вересня в закладах мережі «23 ресторани» можна буде не тільки смачно і корисно поїсти, а й стати донатером на розвиток ветеранського спорту.

Повідомляє Інформатор Івано-Франківськ з покликанням на інстаграм-сторінку «23restorany та run.if.run».

Спеціально для спортсменів та прихильників активного способу життя були розроблені такі позиції:

— високобілкове морозиво;

— високовуглеводні страви;

— корисні десерти;

— напої з електролітами.

В акції беруть участь такі заклади мережі:

  • Fabbrica,
  • Manufactura,
  • Delikacia,
  • Urban Space 100,
  • Prombar,
  • Fabbrica Brooklyn,
  • Delikacia Bakery.

Весь прибуток з продажу цих страв буде передано до БФ «Петрос» на розвиток адаптивних видів спорту для ветеранів.

