У Франківську зникла 17-річна дівчина. ФОТО

Поліція встановлює місцезнаходження неповнолітньої дівчини, яка пішла з обласної дитячої лікарні в місті Івано-Франківську.

Відділ ювенальної превенції розшукує 17-річну дівчину, яка 22 вересня 2025 близько 10.15 год. покинула лікувальний заклад в м. Івано-Франківську, вул. Коновальця та по даний час не повернулась і її місцезнаходження невідоме.

Зникла- Типусяк Віталія Михайлівна, 2007 р.н., жителька Красне Надвірнянського району, проходила лікування в ОДКЛ, має психічні розлади.

Прикмети: зріст 170 см, худорлявої тілобудови, волосся темно русяве.

Одягнена: футболка білого з фіолетовим кольору, штани спортивні сірого кольору та зеленого кольору тапочки.

Правоохоронці звертаються до громадян та представників ЗМІ, які можуть допомогти встановити місцезнаходження Типусяк Віталії Михайлівни або надати іншу корисну інформацію, негайно телефонувати на лінію «102», відділ ювенальної превенції УПД ГУНП в Івано-Франківській області за телефонами: 0674971787, 0979832132, 0673362775, 0669897515.