На війні загинув військовий ГУР з Івано-Франківська Роман Веркалець

18 вересня 2025 року поліг військовослужбовець підрозділу Головного управління розвідки з Івано-Франківська Роман Веркалець. Боєць пішов служити у військо добровольцем від початку повномасштабного вторгнення.

Про це Суспільному розповів товариш полеглого бійця Андрій Дутка, пише Правда.

“Ми всі є вихідцями з одного спортивного клубу, займалися тайським боксом. Роман був нашим наставником, завжди підтримував, старався, щоб ми розвивалися як спортивно, так і духовно. Він був побожною людиною”, — пригадує друг Андрій.

Військовий ГУР Роман Веркалець. Андрій Дутка

Роман Веркалець народився 11 вересня 1986 року та мешкав в Івано-Франківську. Чоловік навчався у школі № 12, згодом закінчив місцевий коледж фізичного виховання. Також здобував освіту в Карпатському національному університеті імені Василя Стефаника.

“Він був бізнесменом, меценатом. Міг не служити. Але пішов. Казав, що вірний команді, в яку потрапив. Роман загинув під час останнього завдання. Вони потрапили на мінне поле. Роман, як старший групи, йшов попереду і, на жаль, підірвався на міні”, — каже Андрій Дутка.

Роман Веркалець з побратимом. Андрій Дутка

Роман Веркалець служив командиром групи у підрозділі ГУР. Зі слів Андрія Дутки, під час служби боєць виконував дуже складні й небезпечні завдання, часто на окупованій території.

“Він був мені, як старший брат. До нього можна було прийти за порадою, коли виникали труднощі. Роман і опікувався мною, наставляв і допомагав багато в житті. Навіть пригадую, коли в мене ще не було машини, то він позичав мені свою “дев’ятку”, щоб до дівчини з’їздити”, — пригадує Андрій Дутка.

У воїна Романа Веркальця залишилися дружина та маленький син.