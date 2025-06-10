На Прикарпатті екоінспектори склали п’ять адмінпротоколів на водіїв, які заїхали на територію Карпатського нацпарку

Працівники державної екологічної інспекції склали п’ять протоколів на водіїв, які заїхали на територію Карпатського національного природного парку на Івано-Франківщині. Матеріали справи передали до суду. Збитки довкіллю оцінюють у дев’ять тисяч гривень.

Про це повідомили на Facebook-сторінці Державної екологічної інспекції Карпатського округу.

Як йдеться у дописі, водії, які заїхали на територію Карпатського національного природного парку, порушили вимоги статей 8, 14, 21, 64 Закону України “Про природно-заповідний фонд України” та статті 91 Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Матеріали справи скерували до Яремчанського міського суду. Водіям загрожує штраф від дев’яти (153 гривні) до двадцяти чотирьох (408 гривень) неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією транспортних засобів.

В екоінспекції нагадують: проїзд транспортними засобами територією природно-заповідного фонду заборонений.