Замість кар’єру — екокурорт: у Бурштині планують створити сучасну пляжну зону

На базі одного з найбільших водних об’єктів області — Бурштинського водосховища — планується створення сучасної відпочинкової інфраструктури.

Водосховище площею понад 12 квадратних кілометрів, яке неофіційно називають “Бурштинським морем”, має величезний рекреаційний потенціал. Наразі на березі вже облаштована зона дозвілля та парковий простір, однак місцева влада має значно масштабніші плани, пише Галицький кореспондент.

З ініціативи міського голови Василя Андрієшина відбулася робоча зустріч із представниками Івано-Франківської ОДА та Університету Короля Данила, на якій було презентовано архітектурно-планувальний проєкт облаштування пляжної зони.

Проєкт розроблений в рамках культурно-туристичної ініціативи “Опілля: скарби нації” й передбачає:

Капітальний ремонт і модернізацію рятувальної станції

Створення повноцінного піщаного пляжу

Облаштування зон для дозвілля та активного відпочинку

Розвиток веломаршрутів довкола водосховища

“Важливо вже зараз мати готові, візуалізовані проєкти, які зацікавлять інвесторів. Якщо ми покажемо перспективу — з нами говоритимуть. Головне — не зупинятись”, — наголосив Василь Андрієшин.

У громаді переконані: реалізація цього задуму дозволить створити простір для відпочинку, реабілітації та туризму, що приваблюватиме не лише жителів області, а й гостей з інших регіонів України.