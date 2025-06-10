Соціальна допомога для пенсіонерів: як отримувати виплати з 60 років

Українці, які досягли пенсійного віку, але не мають права на пенсію через відсутність необхідного страхового стажу, можуть отримувати соціальні виплати. Їх надають в окремих випадках. Пише 24 канал.

Реклама: Місцеві пропозиції Ремонт інверторів, Ecoflow, зарядних станцій.” “BGA-Cервіс” пропонує ремонт зарядних станцій та інверторів. Відновлюємо плати, балансує батареї, збираємо устаткування для домів та квартир. НА САЙТ(067)343-64-24

Хто і як може отримувати соціальну пенсію

Допомога від держави передбачена для людей, які мають страховий стаж менший 15 років.

У такому випадку вона може оформити соціальну пенсію, якщо дозволяє сукупний дохід родини. Цьогоріч її розмір становить 2 361 гривню – прожитковий мінімум для непрацездатних осіб.

Для отримання допомоги можна звернутися до виконавчих органів сільських, селищних чи міських рад. Подати заяву на отримання послуги заявник може шляхом відправлення документів поштою (рекомендованим листом) або електронною поштою. Які документи потрібні:

Заява за формою, затвердженою Мінсоцполітики;

Паспорт громадянина України;

Документ про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків;

Довідка про наявний страховий стаж, видана органами ПФУ;

Декларація про доходи та майновий стан за останні 6 місяців;

Копія рішення про призначення опікуна (для особи, яку визнано недієздатною);

Інформація про склад сім’ї особи, яка звернулася за призначенням тимчасової допомоги.

Коли соціальну допомогу можуть не надати

Є кілька підстав, аби відмовити заявнику в наданні соціальної пенсії:

Середньомісячний дохід сім’ї на одну особу за останні 6 місяців перевищує 100% прожиткового мінімуму для непрацездатних осіб.

Особа отримує пенсію чи соціальну допомогу, працює або займається іншою діяльністю, що приносить дохід.

Члени сім’ї здійснили покупку чи оплату послуг на суму понад 50 000 гривень протягом року до звернення за допомогою.

Під час перевірки виявлено додаткові джерела доходу, які не були зазначені в декларації.

У власності є друга квартира або будинок, якщо їх загальна площа перевищує 21 квадратний метр на людину та 10,5 квадратного метра на сім’ю, або більше одного автомобіля.

Важливо! Розгляд заяви на отримання соціальної пенсії відбувається упродовж 30 днів.



Нагадаємо Яка середня пенсія в Івано-Франківській області