Рак нирки з метастазами в легені: у Франківську врятували 70-річну пацієнтку

Минулого року до Центральної міської кліічної лікарні звернулася 70-річна пацієнтка з гематурією(наявністю крові в сечі). Інших симптомів — гарячки чи болю в нирках у жінки не було. Після обстеження в неї виявили онкологію.
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Пише Правда.іф з посиланням на КНП “Центральна міська клінічна лікарня Івано-Франківської міської ради”
Кров у сечі – один із симптомів можливої онкології.
Гематурія – це наявність крові в сечі. Вона може бути ознакою різних захворювань і станів, що вражають сечовидільну систему: нирки, сечоводи, сечовий міхур або уретру.
Гематурія є симптомом багатьох захворювань — як незначних, наприклад, циститу, так і серйозних онкопатологій. Тому, якщо ви помітили зміну кольору сечі — негайно зверніться до лікаря.
Спочатку призначають пацієнтам загальний аналіз крові, сечі, коагулограму, біохімію. Далі — УЗД сечовидільної системи, МРТ або комп’ютерну томографію.
Після цього залежно від діагнозу обирають лікування: або консервативне (медикаменти й корекція дієти), або хірургічне.
«Минулого року до нас звернулася 70-річна пацієнтка з гематурією. Інших симптомів — гарячки чи болю в нирках — не було.
У минулому жінка лікувала рак грудей за кордоном. Ми одразу призначили КТ з контрастуванням і виявили рак нирки з метастазами в обидві легені.
Пацієнтка пройшла хіміотерапію, її прооперували — зараз із нею все гаразд.
Цей випадок доводить, що регулярне спостереження в уролога необхідність, особливо для літніх людей», — розповідає лікарка-уролог Аліна Мєрінова.