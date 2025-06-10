Рак нирки з метастазами в легені: у Франківську врятували 70-річну пацієнтку

Минулого року до Центральної міської кліічної лікарні звернулася 70-річна пацієнтка з гематурією(наявністю крові в сечі). Інших симптомів — гарячки чи болю в нирках у жінки не було. Після обстеження в неї виявили онкологію.

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Пише Правда.іф з посиланням на КНП “Центральна міська клінічна лікарня Івано-Франківської міської ради”

Кров у сечі – один із симптомів можливої онкології.

Гематурія – це наявність крові в сечі. Вона може бути ознакою різних захворювань і станів, що вражають сечовидільну систему: нирки, сечоводи, сечовий міхур або уретру.

Гематурія є симптомом багатьох захворювань — як незначних, наприклад, циститу, так і серйозних онкопатологій. Тому, якщо ви помітили зміну кольору сечі — негайно зверніться до лікаря.

Спочатку призначають пацієнтам загальний аналіз крові, сечі, коагулограму, біохімію. Далі — УЗД сечовидільної системи, МРТ або комп’ютерну томографію.

Після цього залежно від діагнозу обирають лікування: або консервативне (медикаменти й корекція дієти), або хірургічне.