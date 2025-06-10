Где взять в кредит машину бу с минимальным первым взносом

Покупка машины с пробегом — отличная возможность сэкономить и получить надежное авто. А если добавить к этому кредит с минимальным первоначальным взносом — становится еще удобнее.

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Разберемся, где и на каких условиях доступно такое кредитование, чтобы не переплачивать и сразу сесть за руль.

Кредит на авто с пробегом: что предлагает ПриватБанк

В ПриватБанке есть продажа бу авто в рассрочку, которая позволяет оплатить транспортное средство частями, без большой финансовой нагрузки на старте.

Минимальный первый взнос — от 30% стоимости машины. Срок кредитования — от одного до пяти лет. Процентная ставка варьируется от 0,01% до 14,5% и зависит от размера аванса и выбранного срока: чем больше первый взнос, тем, соответственно, ниже ставка.

Также при оформлении взимается единоразовая комиссия в размере 1% от стоимости машины. Платежи ежемесячные, одинаковые на весь срок. Обязательно оформляется КАСКО в одной из аккредитованных страховых компаний.

Размер переплаты можно существенно уменьшить, если внести 50–70% от стоимости авто в качестве первого взноса и выбрать короткий срок — например, 12 или 24 месяца.

Какие автомобили подходят для программы

Кредит можно оформить на:

легковые авто, в том числе электромобили;

машины не старше 12 лет (для китайских брендов — до 7 лет);

авто с пробегом до 200 тыс. км, а для китайских брендов — не более 100 тыс. км.

Покупка новой машины: стоит ли рассматривать

Если вы не готовы к рискам, связанным с покупкой б/у авто, или просто хотите сесть за руль автомобиля прямо с салона — с Приватом вы можете и новую машину купить в кредит на выгодных условиях. Банк предлагает программу автокредитования от официальных дилеров.

Условия аналогичны: оформление кредита с первоначальным взносом (здесь он стартует от 20%), фиксированная процентная ставка, аннуитетные платежи. Вы можете выбрать модель, комплектацию и цвет, а также получить гарантию от производителя.

Такой вариант особенно подходит тем, кто не хочет в ближайшие годы сталкиваться с ремонтом, а предпочитает машину «с нуля». При этом кредит позволяет разбить оплату на комфортные ежемесячные платежи, не откладывая покупку на годы.

Специальные предложения: авто в рассрочку от официальных партнеров

Кроме стандартных программ, у ПриватБанка есть особые условия совместно с автосалонами. Например, можно купить Renault, Hyundai или Citroеn в рассрочку на очень выгодных условиях.

Так, при авансе 20–60% на Citroеn ставка в течение первых 2 лет снижена, а затем – 27,9%:

взнос 20% → 4,9% первые 2 года → 27,9% с 3-го;

взнос 30% → 3,9% первые 2 года → затем 27,9%;

взнос 40% → 1,9% первые 2 года → затем 27,9%;

взнос 50% или 60% → 0,01% первые 2 года → далее 27,9%.

При этом комиссия – 0%!

Теперь вы знаете, что ПриватБанк — это то место, где можно взять в кредит машину бу с минимальным первым взносом. Это удобное решение для тех, кто хочет быстро стать автовладельцем, но не располагает всей суммой сразу. Программа от ПриватБанка предлагает понятные условия, гибкие сроки и возможность подобрать машину под свой бюджет. Главное — выбрать подходящий вариант и оформить кредит с комфортом и без лишних переплат.