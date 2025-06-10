На Закарпатті чоловіки намагались перетнути кордон, заховавшись серед худоби

На Закарпатті викрили переправників, які збиралися доправити порушників у Румунію, використовуючи худобу.

Четверо чоловіків мали під виглядом випасу худоби потрапити у вантажівці «ГАЗ-66» з подвійним дном разом із козами, свинями й телям у прикордоння. А далі – пішки, пише Правда з посиланням на Державну прикордонну службу України.

“Худоба як прикриття: ноу-хау від закарпатських переправників”, – йдеться в дописі.

За наданий “сервіс” ділки розраховували заробити з усіх своїх “підопічних” $18 000.

Під час обшуку правоохоронці вилучили автомобіль, гроші та мобільні телефони. Пастуха і водія затримали, їм оголосили підозру. Порушників притягнули до адмінвідповідальності. Слідчі дії тривають.