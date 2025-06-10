Зірка “Жіночого Кварталу” натякнула на заручини з молодшим на чотири роки бойфрендом

Зірка “Жіночого Кварталу”, гумористка Олександра Машлятіна натякнула на кардинальні зміни в особистому житті. Пише ТСН.

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Провокативні чутки викликав її нещодавній допис в Instagram. Машлятіна опублікувала рідкісне фото зі своїм молодшим на чотири роки обранцем, фотографом Іваном Кабанковим. На чорно-білому кадрі уважні прихильники зуміли розгледіти одну цікаву деталь – каблучку на безіменному пальці правої руки акторки, яка просто сяє від щастя.

Олександра Машлятіна з обранцем / © instagram.com/mashliatina

Після цього у коментарях фани Машлятіної почали засипати її не лише компліментами, але й вітаннями зі статусом нареченої. Тим часом зірка вирішила не розкривати усіх карт одразу й залишала під дописом короткий підпис: “Ой, що це коїться?”. І водночас здогадки юзерів ані підтвердила, ані спростувала. Цікаво, що раніше знаменитість лишень говорила, що готова до заміжжя й очікує на освідчення обранця. Тож, схоже, мрія таки втілилася.

Зазначимо, про стосунки Олександри Машлятіної та Івана Кабанкова відомо доволі мало. Скільки вони разом – достеменно невідомо, адже обидва не люблять афішувати особисте життя. Щоправда, акторка видала таємницю про роман на початку 2025 року. Однак можна припустити, що вони разом від 2023 року, адже зустрічали Новий 2024 рік у статусі пари із родиною Машлятіної.

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