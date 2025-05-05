Франківський блогер Ігор Пустовіт освідчився коханій — вона сказала “так”. ФОТО

Популярний франківський блогер Ігор Пустовіт зробив пропозицію своїй коханій, Вікторії, і отримав омріяне “так”.

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Про щасливу подію Ігор повідомив у своїх Instagram-сторіс, поділившись з підписниками емоційними кадрами та зізнанням у коханні, пише Правда.

Закохані вже тривалий час були у стосунках, і їхня пара надихала багатьох шанувальників щирістю та теплом. Підписники Ігоря миттєво засипали пару вітаннями та побажаннями щасливого спільного майбутнього.

Подробиць заручин блогер поки не розкриває, проте обіцяє поділитися більше згодом. Очікується, що незабаром пара розповість про свої плани на весілля.

Зазначимо, Ігор Пустовіт прожив у шлюбі з блогеркою Сашею Бо від 2015-го до 2021 року. Колишнє подружжя виховує двох спільних синів. Після розлучення з дружиною Пустовіт намагався побудувати стосунки з блогеркою Ліною Сидор, але вони також не склалися.