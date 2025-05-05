Бійці коломийського “Едельвейсу” відбили штурм ворога на Сіверському напрямку. ВІДЕО

Військові рф намагалися прорвати оборону на Сіверському напрямку. Бійці 10 окремої гірсько-штурмової бригади “Едельвейс”, що дислокується на Івано-Франківщині, відбили штурм.
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Відео оприлюднили на Facebook-сторінці військового формування.
“Вкотре противник висувається в бік наших позицій із наміром штурму — і вкотре отримує точну та нищівну відповідь. 10 ОГШБр “Едельвейс” не відступає. Ми тримаємо рубіж”, — йдеться у дописі.