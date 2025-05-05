В обласному центрі відбувся відкритий шаховий турнір “Кубок міста Івано-Франківська – 2025”

Приміщення Молодіжного центру “Рух” зібрало 35 талановитих шахістів та шахісток з усього Прикарпаття на змагання, присвячене Дню міста.
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Пише Правда.іф з посиланням на Департамент молодіжної політики та спорту
Сильна гра, гідна боротьба та яскраві емоції — саме таким був турнір!
Переможці турніру:
- Максим Паньків (Івано-Франківськ) — 1 місце
- Олександр Васинда (Івано-Франківськ) — 2 місце
- Орест Войтичук (Івано-Франківськ) — 3 місце
4. Людмила Іваницька (Івано-Франківськ)
5. Віталій Погорецький (Коломия)
Спеціальні відзнаки:
– Віра Тарлєва — кращий результат серед жінок
– Мар’ян Міщук (Богородчани) — найкращий серед юнаків до 16 років
– Марк Гріднєв — найкращий результат серед шахістів з рейтингом <1800
– Артем Сагайдак (Калуш) — серед гравців з рейтингом <1500
– Олексій Ковтун — кращий серед юнаків до 12 років
– Христина Скрипник (Городенка) — найкраща серед дівчат до 12 років
Також відзначились:
Павло Сорока, Максим Чуйко — юнаки до 16 років
Арсен Барицький, Максим Ткаченко (Херсон) — юнаки до 12 років
Вітаємо переможців та учасників!
Нехай кожна партія веде до нових вершин!