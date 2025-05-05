В обласному центрі відбувся відкритий шаховий турнір “Кубок міста Івано-Франківська – 2025”

Приміщення Молодіжного центру “Рух” зібрало 35 талановитих шахістів та шахісток з усього Прикарпаття на змагання, присвячене Дню міста.

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Пише Правда.іф з посиланням на Департамент молодіжної політики та спорту

Сильна гра, гідна боротьба та яскраві емоції — саме таким був турнір!

Переможці турніру:

Максим Паньків (Івано-Франківськ) — 1 місце

Олександр Васинда (Івано-Франківськ) — 2 місце

Орест Войтичук (Івано-Франківськ) — 3 місце

4. Людмила Іваницька (Івано-Франківськ)

5. Віталій Погорецький (Коломия)

Спеціальні відзнаки:

– Віра Тарлєва — кращий результат серед жінок

– Мар’ян Міщук (Богородчани) — найкращий серед юнаків до 16 років

– Марк Гріднєв — найкращий результат серед шахістів з рейтингом <1800

– Артем Сагайдак (Калуш) — серед гравців з рейтингом <1500

– Олексій Ковтун — кращий серед юнаків до 12 років

– Христина Скрипник (Городенка) — найкраща серед дівчат до 12 років

Також відзначились:

Павло Сорока, Максим Чуйко — юнаки до 16 років

Арсен Барицький, Максим Ткаченко (Херсон) — юнаки до 12 років