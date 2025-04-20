Яка середня пенсія в Івано-Франківській області

Наразі в Україні нараховують понад 10,3 млн пенсіонерів. За рік пенсіонерів поменшало на 176 тисяч. Після індексації середня пенсія в Україні складає 6 341 грн, проте кожен третій пенсіонер наразі отримує 3 340 грн пенсії.

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Про це йдеться в аналітиці Опендатабот.

Так, станом на початок квітня 2025 року в Україні налічують 10 331 375 пенсіонерів. Це майже на 177 тисяч менше, ніж у квітні 2024 року.

До 6 341 грн (близько $152) зросла середня пенсія в Україні після щорічної індексації. У гривневому еквіваленті це на 10% більше, ніж торік. Втім інфляція за цей же період склала 14,6% — тобто фактично пенсійні виплати навіть зменшились.

Кожен третій український пенсіонер отримує 3 340 грн пенсії ($80). Загалом це понад три мільйони осіб. Водночас завдяки індексації майже у сім разів поменшало українців, чиї виплати менші за 3 000 грн. Наразі таку пенсію мають 398 тисяч громадян (3,9%).

Водночас 1,5 млн українців (14,5% від загальної кількості) отримують понад 10 000 грн пенсії. Середній розмір виплат у цій групі — 15 640 грн ($374).

Ще близько 3 мільйонів (29%) мають пенсії трохи вищі за середню по країні — 6 860 грн ($164). Крім того, 20% пенсіонерів (2,1 млн людей) отримують близько 4 500 грн ($107).

Найвищі пенсії — у Києві: 8 708 грн (на 37% більше за середню). Далі йдуть Донеччина — 7 814 грн (+23%) та Луганщина — 7 314 грн (+15%). Найнижчі виплати — на Тернопільщині (4 931 грн) та у Чернівецькій області (5 100 грн).

На Івано-Франківщині середній показник пенсій складає 5460 гривень.

До слова, станом на 1 січня 2025 року на Івано-Франківщині середній розмір пенсії складав 4 995,43 гривні.

Найбільше пенсіонерів мешкає на Дніпропетровщині — 873 тисячі, у Києві — 748 тисяч та на Харківщині — 707 тисяч. Найменше пенсіонерів — у Чернівецькій області, лише 206 тисяч.