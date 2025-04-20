В обласному центрі рятувальники висадили Алею Пам’яті на честь полеглих колег

На Чистий четвер, який цього року припав на День пожежної охорони, рятувальники ДСНС Івано-Франківської області вшанували пам’ять загиблих колег та облаштували Алею Пам’яті поруч із пожежною частиною.

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Повідомляє ГУ ДСНС в Івано-Франківській області.

Урочисті заходи розпочалися з хвилини мовчання, щоб вшанувати пам’ять загиблих рятувальників та всіх жертв війни.

«Сьогодні — особливий день. Ми також вшановуємо День пожежної охорони в складний період, коли наша служба є не просто професією, а щоденним фронтом. Ми пам’ятаємо тих, хто пожертвував своїм життям заради порятунку інших, і тих, кого забрала ця жахлива війна», — зауважив тимчасово виконуючий обов’язки начальника ГУ ДСНС в області Олег Кушнірук.

Під час заходу трьом ветеранам служби цивільного захисту вручили відзнаки, а молоді офіцери здобули чергові спеціальні звання.

На завершення урочистостей рятувальники висадили Алею Пам’яті, що складається з туй, кипарисів та лаванди. Ці зелені насадження стануть живим нагадуванням про полеглих героїв і символом нашої поваги до тих, хто щоденно оберігає людські життя.