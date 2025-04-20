На Торецькому напрямку наші воїни потрапили в російську засідку. Є загиблі. – Зеленський

Від початку доби й до 16-ї години загалом відбулося 46 російських штурмових дій на різних напрямках і 901 обстріл, і з цієї кількості 448 – саме з важкого озброєння.

Повідомляє Володимир Зеленський, передає Правда.іф.

Зафіксовані вже більш ніж чотири сотні застосувань FPV росіянами. Найбільше російської бойової активності в цей Великдень – на Покровському напрямку. Також виявилися пустими путінські слова про «припинення вогню» для Курської області, Сіверського та інших напрямків на Донеччині.

На Торецькому напрямку наші воїни, на жаль, потрапили в російську засідку. Є загиблі.