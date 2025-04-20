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На Прикарпатті стрімко зростає кількість аварій за участю неповнолітніх
Диван на коліщатках в темній вітальні

На Прикарпатті стрімко зростає кількість аварій за участю неповнолітніх

Автор: Олег Мамчур
20/04/2025 18:33
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В Івано-Франківській області з початку 2025 року значно побільшало аварій за участю дітей та підлітків.

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Про це журналістці Фіртки розповів начальник управління превентивної діяльності Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області Ігор Влашин.

Станом на 10 квітня правоохоронці зафіксували вже 60 аварій за участю неповнолітніх — це на 46% більше, ніж за аналогічний період 2024 року.

«Окрім цього, зареєстрували 46 автопригод із постраждалими. На щастя, смертельних випадків не було, але були травмовані», — зазначив Влашин.

За чотири місяці внаслідок дорожньо-транспортних пригод постраждали 64 неповнолітніх. Найчастіше це були пасажири авто — 41 випадок. Ще 14 дітей отримали травми як пішоходи.

Основні причини ДТП за участю неповнолітніх:

  • перевищення швидкості — 27 аварій;
  • кермування у нетверезому стані — 10;
  • порушення правил при зміні напрямку руху — 6;
  • порушення правил проїзду пішохідних переходів — 4;
  • інші порушення правил дорожнього руху.

Ігор Влашин запевняє, поліцейські працюють над зниженням аварійності. Зокрема:

  • подають звернення до місцевої влади щодо облаштування безпечних ділянок на дорогах;
  • у весняно-осінній період проводять комплекс профілактичних заходів під умовною назвою «Мототранспорт»;
  • інструктують патрулі на щоденній основі, аби виявляти порушення, які найчастіше призводять до аварій;
  • ведуть роз’яснювальну роботу серед водіїв і пасажирів, особливо тих, хто перевозить дітей або організовані дитячі групи.

Поліція закликає учасників дорожнього руху бути уважними, дотримуватись правил і дбати про безпеку на дорогах.