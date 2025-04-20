На Прикарпатті стрімко зростає кількість аварій за участю неповнолітніх

В Івано-Франківській області з початку 2025 року значно побільшало аварій за участю дітей та підлітків.

Про це журналістці Фіртки розповів начальник управління превентивної діяльності Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області Ігор Влашин.

Станом на 10 квітня правоохоронці зафіксували вже 60 аварій за участю неповнолітніх — це на 46% більше, ніж за аналогічний період 2024 року.

«Окрім цього, зареєстрували 46 автопригод із постраждалими. На щастя, смертельних випадків не було, але були травмовані», — зазначив Влашин.

За чотири місяці внаслідок дорожньо-транспортних пригод постраждали 64 неповнолітніх. Найчастіше це були пасажири авто — 41 випадок. Ще 14 дітей отримали травми як пішоходи.

Основні причини ДТП за участю неповнолітніх:

перевищення швидкості — 27 аварій;

кермування у нетверезому стані — 10;

порушення правил при зміні напрямку руху — 6;

порушення правил проїзду пішохідних переходів — 4;

інші порушення правил дорожнього руху.

Ігор Влашин запевняє, поліцейські працюють над зниженням аварійності. Зокрема:

подають звернення до місцевої влади щодо облаштування безпечних ділянок на дорогах;

у весняно-осінній період проводять комплекс профілактичних заходів під умовною назвою «Мототранспорт»;

інструктують патрулі на щоденній основі, аби виявляти порушення, які найчастіше призводять до аварій;

ведуть роз’яснювальну роботу серед водіїв і пасажирів, особливо тих, хто перевозить дітей або організовані дитячі групи.

Поліція закликає учасників дорожнього руху бути уважними, дотримуватись правил і дбати про безпеку на дорогах.