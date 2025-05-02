На Прикарпатті ліквідували канал незаконного виготовлення електронних сигарет. ФОТО

Правоохоронці викрили трьох мешканців Прикарпаття, які займалася незаконним виготовленням та збутом підакцизних товарів.

Реклама: Місцеві пропозиції Ремонт інверторів, Ecoflow, зарядних станцій.” “BGA-Cервіс” пропонує ремонт зарядних станцій та інверторів. Відновлюємо плати, балансує батареї, збираємо устаткування для домів та квартир. НА САЙТ(067)343-64-24

Досудовим розслідуванням встановлено, що у період 2024 року, учасники ОЗГ провадили незаконну діяльність на території Івано-Франківська та інших областей України, пише Правда з посиланням на обласну поліцію.

В орендованому приміщенні, 23-річний організатор налагодив механізм виготовлення та збут підакцизних товарів – електронних сигарет, їх компонентів та рідин для електронних сигарет.

До протиправної діяльності зловмисник залучив двох спільників – 21 та 23-річних чоловіків. Один із них відповідав за виготовлення підакцизної продукції, приймання замовлень від потенційних покупців та збут виготовленого товару, через поштове відділення.

Роль іншого фігуранта полягала в адмініструванні Телеграм каналу, наповненні бази клієнтів та виготовлення банківських карток для отримання незаконного прибутку від протиправної діяльності.

Правоохоронці провели обшуки в орендованому офісному приміщенні та помешканнях фігурантів. Поліцейські вилучили мобільні телефони, комп’ютерну техніку, банківські картки, та незаконно виготовлені підакцизні товари – електронні сигарети.