ВРП звільнила Хоминець Марію з посади судді Тисменицького районного суду

Вища рада правосуддя звільнила у відставку суддю Тисменицького районного суду Івано-Франківської області Хоминець Марію.
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Про це йдеться на сайті урядової організації, передає Правда.іф.
Вища рада правосуддя вирішила звільнити трьох суддів у зв’язку з поданням заяв про відставку.
А саме:
- Хоминець Марію Миколаївну – з посади судді Тисменицького районного суду Івано-Франківської області;
- Шрамко Людмилу Леонтіївну – з посади судді Холодногірського районного суду міста Харкова;
- Здоровко Людмилу Миколаївну – з посади судді Східного апеляційного господарського суду.
Також ВРП вирішила залишити без розгляду заяву Глиняного Віктора Петровича про звільнення з посади судді Київського апеляційного суду у відставку та заяву Шершака Миколи Івановича про звільнення з посади судді Зарічного районного суду міста Суми.