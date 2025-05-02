ВРП звільнила Хоминець Марію з посади судді Тисменицького районного суду

Вища рада правосуддя звільнила у відставку суддю Тисменицького районного суду Івано-Франківської області Хоминець Марію.

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Про це йдеться на сайті урядової організації, передає Правда.іф.

Вища рада правосуддя вирішила звільнити трьох суддів у зв’язку з поданням заяв про відставку.

А саме:

Хоминець Марію Миколаївну – з посади судді Тисменицького районного суду Івано-Франківської області;

Шрамко Людмилу Леонтіївну – з посади судді Холодногірського районного суду міста Харкова;

Здоровко Людмилу Миколаївну – з посади судді Східного апеляційного господарського суду.

Також ВРП вирішила залишити без розгляду заяву Глиняного Віктора Петровича про звільнення з посади судді Київського апеляційного суду у відставку та заяву Шершака Миколи Івановича про звільнення з посади судді Зарічного районного суду міста Суми.