Маршрут з Коломиї до Варшави два тижні курсуватиме лише до Львова через роботи на залізниці

Укрзалізниця тимчасово змінила маршрут поїздів Коломия/Чернівці – Львів – Рава-Руська – Варшава через ремонтні роботи на польській залізниці.
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Поїзд формування польської залізниці № 766/765 Варшава – Рава-Руська не курсуватиме з 1 по 12 травня 2025 року включно, повідомили в УЗ.
Причина змін пов’язана з проведенням ремонтних робіт на інфраструктурі Польських державних залізниць.
У зв’язку з цим на вказаний період вносяться зміни до графіка руху низки поїздів формування Укрзалізниці:
- Поїзд № 863/864 Коломия – Рава-Руська курсуватиме лише до/від станції Львів. На дільниці Львів – Рава-Руська тимчасово не курсуватиме.
- Поїзд № 865/866 Рава-Руська – Коломия вирушатиме зі станції Львів. На дільниці Рава-Руська – Львів поїзд тимчасово не курсуватиме.
- Поїзд № 866/865 Коломия – Рава-Руська курсуватиме лише до станції Львів.
З метою забезпечення сполучення між Львовом та Рава-Руською на період проведення ремонтних робіт призначається тимчасовий регіональний поїзд № 862 Львів – Рава-Руська, який курсуватиме щоденно з 1 по 12 травня 2025 року. Час відправлення зі Львова – 18:00. Зупинки: Брюховичі (18:19–18:21), Жовква (18:58–19:00), прибуття до Рава-Руської – 19:34.
Водночас звертаємо увагу пасажирів, що у вказаний період зберігається курсування поїзда № 768/767 Варшава – Рава-Руська, що виконується польським перевізником SKPL, – кажуть в УЗ.