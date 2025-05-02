Маршрут з Коломиї до Варшави два тижні курсуватиме лише до Львова через роботи на залізниці

Укрзалізниця тимчасово змінила маршрут поїздів Коломия/Чернівці – Львів – Рава-Руська – Варшава через ремонтні роботи на польській залізниці.

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Поїзд формування польської залізниці № 766/765 Варшава – Рава-Руська не курсуватиме з 1 по 12 травня 2025 року включно, повідомили в УЗ.

Причина змін пов’язана з проведенням ремонтних робіт на інфраструктурі Польських державних залізниць.

У зв’язку з цим на вказаний період вносяться зміни до графіка руху низки поїздів формування Укрзалізниці:

Поїзд № 863/864 Коломия – Рава-Руська курсуватиме лише до/від станції Львів. На дільниці Львів – Рава-Руська тимчасово не курсуватиме.

Поїзд № 865/866 Рава-Руська – Коломия вирушатиме зі станції Львів. На дільниці Рава-Руська – Львів поїзд тимчасово не курсуватиме.

Поїзд № 866/865 Коломия – Рава-Руська курсуватиме лише до станції Львів.

З метою забезпечення сполучення між Львовом та Рава-Руською на період проведення ремонтних робіт призначається тимчасовий регіональний поїзд № 862 Львів – Рава-Руська, який курсуватиме щоденно з 1 по 12 травня 2025 року. Час відправлення зі Львова – 18:00. Зупинки: Брюховичі (18:19–18:21), Жовква (18:58–19:00), прибуття до Рава-Руської – 19:34.