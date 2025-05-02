ЗАМОВИТИ РЕКЛАМУ
Виплати для ВПО: що зміниться та хто отримуватиме допомогу з травня
Диван на коліщатках в темній вітальні

Виплати для ВПО: що зміниться та хто отримуватиме допомогу з травня

Автор: Орися Корчун
02/05/2025 15:12
-Реклама
-Реклама
Будівництво шостого етапу в житловому районі.
-Реклама
blagodeveloper.com/promotional-landing/
-Реклама
-Реклама
ДІМ РІА
Квартири Івано-Франківськ
-Реклама
купити iphone 15 Pro у Львові, ціни в Україні

З 1 травня 2025 року внутрішньо переміщені особи в Україні продовжать отримувати державну допомогу. Ще у березні уряд ухвалив рішення про продовження виплат на шість місяців, тобто до осені, передає 24 Канал.

Реклама: Місцеві пропозиції
Оренда і продаж комерційної нерухомості від 30 м²
Альянс

Комфортне житло преміум класу в Івано-Франківську!

НА САЙТ(099) 116 72 28

Хто отримуватиме допомогу

Тим ВПО, хто вже отримує виплати, не потрібно повторно подавати заяви – нарахування відбуватимуться автоматично.

Розмір виплат для переселенців не зміниться:

  • 2 000 гривень щомісяця для дорослих;
  • 3 000 гривень – для дітей та осіб з інвалідністю.

Зверніть увагу! Внутрішньо переміщені особи, які подаються на виплати вперше, можуть оформити довідку ВПО та подати заяву через застосунок “Дія”, у ЦНАПах або безпосередньо через органи соціального захисту населення. Це дозволяє швидко та зручно отримати допомогу без зайвої бюрократії.

Хто може втратити допомогу

Попри автоматичне продовження, частині ВПО можуть призупинити виплати. Це станеться, якщо під час перевірки буде виявлено, що людина більш як 30 днів поспіль перебуває за кордоном, набула у власність житло або транспортний засіб, або якщо рівень її доходів суттєво зріс.

Такі перевірки здійснює орган соціального захисту населення, і в разі невідповідності критеріям — виплати можуть бути зупинені.

Важливо! Це треба для забезпечення адресності допомоги, аби її отримували насамперед ті, хто справді потребує підтримки через втрату житла, засобів до існування чи неможливість повернутися до рідного місця проживання.

Нагадаємо У Франківську затвердили чергові виплати для військовослужбовців