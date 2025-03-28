На Прикарпатті майже 100 людей задекларували вогнепальну зброю

З початку кампанії декларування до підрозділів поліції Івано-Франківщини звернулося 89 громадян, які задекларували майже 100 одиниць вогнепальної зброї.

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Серед задекларованої зброї 7 автоматів, 13 нарізних карабінів і гвинтівок, 75 гладкоствольних рушниць та 3 пістолети. Також громадяни задекларували понад 1000 боєприпасів.

Окрім цього, ще 395 боєприпасів та 13 одиниць зброї добровільно здали до поліції без декларування.

Декларантам потрібно зібрати пакет необхідних документів (письмова заява; паспорт; ідентифікаційний код; витяг про місце проживання/реєстрації; фотокартка 3,5×4,5 см) та звернутися до найближчого підрозділу поліції для її декларування.

Під час декларування співробітники поліції оглядають зброю, обліковують її та видають громадянам повідомлення про декларування. Після цього декларант може зберігати зброю упродовж дії воєнного стану.

Адреси підрозділів Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області, де громадяни можуть задекларувати зброю та боєприпаси: