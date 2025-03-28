Вважався зниклим безвісти: на війні загинув прикарпатець Уманець Олександр

Гірка звістка надійшла до Делятинської громади. Підтвердився факт загибелі солдата Уманця Олександра Михайло, 1992 року народження, який вважався безвісти зниклим.

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Повідомляє Делятинська територіальна громада, пише Правда.іф.

Воїй загинув 21 березня 2025 року поблизу населеного пункту Першотравневе Ізюмського району Харківської області.

Завтра, в суботу, 29 березня 2025 року в першій половині дня очікується прибуття скорботного кортежу із тілом Олександра до батьківської хати в селище Делятин по вул. Б. Хмельницького.

Чин похорону розпочнеться в неділю, 30 березня 2025 року о 13.00 год. з батьківського дому загиблого Героя.

“Закликаємо всіх долучитися до гідної зустрічі полеглого воїна, який віддав своє молоде життя у боротьбі із російськими загарбниками”, – йдеться у дописі.

Точний час прибуття скорботного кортежу та час читання Псалтиру повідомлять пізніше.

У зв’язку із загибеллю військовослужбовця в Делятинській громаді оголошено триденну жалобу ( всі урочисті заходи відмінено ).