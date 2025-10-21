На Прикарпатті матері, яка переправила сина за кордон із фальшивою довідкою, дали умовний термін



Івано-Франківський міський суд виніс вирок жінці, яка організувала незаконний виїзд свого військовозобов’язаного сина за межі України, використавши для цього підроблені медичні документи.



Суд визнав місцеву жительку винною в організації незаконного перетину кордону та використанні фальшивки. Попри те, що за ці злочини передбачено до трьох років в’язниці, жінка отримала умовний термін.

Як встановлено слідством, у листопаді 2023 року жінка вирішила допомогти своєму синові, 1998 року народження, виїхати з України, попри воєнний стан та мобілізаційні обмеження.

Вона знайшла в інтернеті “посередників” і придбала підроблені висновки лікарсько-консультативної комісії. Ці документи нібито підтверджували її важку хворобу та необхідність постійного стороннього догляду.

18 січня 2024 року, отримавши фальшиві довідки в Івано-Франківську, мати та син вирушили на пункт пропуску “Красноїльськ” на Буковині. Жінка пред’явила прикордонникам фіктивні папери, завдяки чому її син зміг перетнути кордон як особа, що супроводжує хворого родича.

Вже за місяць, у лютому, жінка самостійно повернулася в Україну через пункт пропуску “Краківець” – без будь-якої сторонньої допомоги, що підтвердило шахрайський характер виїзду.

На суді обвинувачена повністю визнала свою провину та розкаялася, пояснивши свій вчинок хвилюванням за сина. Вона також просила врахувати її вік, стан здоров’я, наявність на утриманні сестри-інваліда І групи та перерахування нею грошової допомоги на потреби ЗСУ.

За сукупністю кримінальних правопорушень (ч. 1 ст. 332 та ч. 4 ст. 358 КК України) жінці було призначено остаточне покарання у виді трьох років позбавлення волі. Однак, враховуючи пом’якшуючі обставини (щире каяття, активне сприяння розкриттю злочину, позитивні характеристики) та невелику небезпеку для суспільства, суд звільнив її від відбування покарання з випробуванням, встановивши іспитовий строк – один рік шість місяців, пише Бліц-Інфо.

Протягом цього іспитового строку засуджена має періодично з’являтися для реєстрації до органу пробації, повідомляти про зміну місця проживання чи роботи та не виїжджати за межі України без погодження з цим органом.