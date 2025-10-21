ЗАМОВИТИ РЕКЛАМУ

У Надвірній відбудеться фотовиставка робіт загиблого захисника

Автор: Уляна Роднюк
Афіша фотовиставки у місті Надвірна
З 25 по 26 жовтня у Надвірній, що на Франківщині, презентують виставку фотографій загиблого воїна Андрія Плитуса «Леміша». На заході триватиме майстер-клас із розпису гільз та курс із зупинки кровотечі. 

«Його історія — це символ незламності: воїн, який бачив війну в найтемніших її проявах, але зберіг уміння помічати красу — у світлі, у горах, у людях», – згадують у дописі Андрія Плитуса «Леміша», пише Вікторія Торес.

Подія «Фотовиставка від ЛЕМІША», яка відбудеться у пам’ять Андрія Плитуса, поєднує не тільки мистецтво, а й низку безкоштовних курсів: розпис гільз та навчання із зупинки кровотечі.

На курсі із зупинки кровотечі учасники дізнаються про:

  • надання першої допомоги;
  • зупинку масивної кровотечі;
  • процес евакуації поранених;
  • принципи використання турнікету.

Окрім цього, на фотовиставці пройде зустріч з друзями Андрія – бійцями 12 Бригади НГУ «Азов». Учасники заходу дізнаються історії війни від захисників та захисниць України.

Коли? 25–26 жовтня, події триватимуть з 11:00–16:00 год.

Де? м. Надвірна Івано-Франківської області, детальна адреса надається після підтвердження участі організаторами.

Вхід безкоштовний за умови обов’язкової реєстрації: https://docs.google.com/forms (кількість місць обмежена).

