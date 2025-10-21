Верховна Рада не підтримала запит щодо присвоєння Ірині Фаріон звання Героя України (посмертно)

Сьогодні, 21 жовтня, Верховна Рада України не підтримала звернення до Президента щодо присвоєння звання Героя України (посмертно) Ірині Фаріон. Під час попереднього голосування ініціативу підтримали 199 народних депутатів, однак під час остаточного голосування «за» проголосували лише 189 парламентарів із необхідних 226.

Про це пише Галка з посиланням на сайт Верховної Ради.

21 жовтня під час пленарного засідання народні депутати розглядали запит групи нардепів до Президента України щодо присвоєння звання Герой України з удостоєнням ордена Держави (посмертно) Ірині Фаріон.

Під час голосування про попередню підтримку депутатського запиту за висловилися 199 парламентаріїв. Однак під час голосування про власне направлення депутатського запиту до Президента кількість голосів зменшилася до 189 за необхідних 226. Рішення не прийняли.

Як голосували прикарпатські нардепи: