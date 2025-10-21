ЗАМОВИТИ РЕКЛАМУ

22 жовтня у Коломиї та ближніх селах планово вимикатимуть світло

Автор: Уляна Роднюк
Вечірнє місто з вулицею та ліхтарями
У середу, 22 жовтня, у Коломийській, Нижньовербізькій та Печеніжинській громадах діятимуть планові відключення електроенергії.

Перевірити вимкнення саме на вашій адресі можна ТУТ, пише Інформатор.

22 жовтня з 08:00 по 17:00 буде відсутнє електропостачання у Коломиї на вулицях:

  • Войнаровського
  • Володимира
  • Винниченка
  • Івана Мазепи
  • Коротка
  • Л.Дольницького
  • Ламана
  • Лицарська
  • Николишана
  • Пилипа Орлика

З 08:00 по 19:00 

  • Василя Симоненка
  • Івана Мазепи 

З 08:30 по 19:00 

  • В.Машталера
  • В.Янкевича
  • Довбуша
  • Дружби
  • Карпатська
  • масив Медика
  • Мельничука
  • О.Довбуша
  • Сотні Гамалії
  • Т.Тодоріва

З 08:00 по 20:00 буде відсутнє електропостачання в таких населених пунктах:

Великий Ключів:

  • Мочари
  • Набережна

Верхній Вербіж:

  • Героя України О.Кукурби
  • Довбуша
  • Зелена
  • Івана Франка
  • Ірчана
  • Лан
  • Михайла Коцюбинського
  • Молодіжна
  • Набережна
  • Незалежності
  • Польова
  • Січових Стрільців
  • Тараса Шевченка
  • Українська
  • Царина
  • Шкільна
  • Ю.Гагаріна

Нижній Вербіж:

  •  Володимира Івасюка
  • Івана Франка
  • Лесі Українки
  • Пушкіна
  • Романа Шухевича
  • Тараса Шевченка
  • Українська
  • Степана Бандери

 Сопів:

  • Василя Стуса
  • Довганюків
  • Івана Сірка
  • Івана Франка
  • Лісова
  • Молодіжна Нова
  • Романа Шухевича
  • Сонячна
  • Тараса Шевченка
  • Українська
  • Чепаш

Шепарівці:

  • Тараса Шевченка
  • Дубок
  • Затишна
  • Здоров’я
  • Квіткова
  • Помаранчевої революції
  • Рибальський

