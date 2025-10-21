22 жовтня у Коломиї та ближніх селах планово вимикатимуть світло

У середу, 22 жовтня, у Коломийській, Нижньовербізькій та Печеніжинській громадах діятимуть планові відключення електроенергії.
Перевірити вимкнення саме на вашій адресі можна ТУТ, пише Інформатор.
22 жовтня з 08:00 по 17:00 буде відсутнє електропостачання у Коломиї на вулицях:
- Войнаровського
- Володимира
- Винниченка
- Івана Мазепи
- Коротка
- Л.Дольницького
- Ламана
- Лицарська
- Николишана
- Пилипа Орлика
З 08:00 по 19:00
- Василя Симоненка
- Івана Мазепи
З 08:30 по 19:00
- В.Машталера
- В.Янкевича
- Довбуша
- Дружби
- Карпатська
- масив Медика
- Мельничука
- О.Довбуша
- Сотні Гамалії
- Т.Тодоріва
З 08:00 по 20:00 буде відсутнє електропостачання в таких населених пунктах:
Великий Ключів:
- Мочари
- Набережна
Верхній Вербіж:
- Героя України О.Кукурби
- Довбуша
- Зелена
- Івана Франка
- Ірчана
- Лан
- Михайла Коцюбинського
- Молодіжна
- Набережна
- Незалежності
- Польова
- Січових Стрільців
- Тараса Шевченка
- Українська
- Царина
- Шкільна
- Ю.Гагаріна
Нижній Вербіж:
- Володимира Івасюка
- Івана Франка
- Лесі Українки
- Пушкіна
- Романа Шухевича
- Тараса Шевченка
- Українська
- Степана Бандери
Сопів:
- Василя Стуса
- Довганюків
- Івана Сірка
- Івана Франка
- Лісова
- Молодіжна Нова
- Романа Шухевича
- Сонячна
- Тараса Шевченка
- Українська
- Чепаш
Шепарівці: