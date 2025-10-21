22 жовтня у Коломиї та ближніх селах планово вимикатимуть світло

У середу, 22 жовтня, у Коломийській, Нижньовербізькій та Печеніжинській громадах діятимуть планові відключення електроенергії.

Перевірити вимкнення саме на вашій адресі можна ТУТ, пише Інформатор.

22 жовтня з 08:00 по 17:00 буде відсутнє електропостачання у Коломиї на вулицях:

Войнаровського

Володимира

Винниченка

Івана Мазепи

Коротка

Л.Дольницького

Ламана

Лицарська

Николишана

Пилипа Орлика

З 08:00 по 19:00

Василя Симоненка

Івана Мазепи

З 08:30 по 19:00

В.Машталера

В.Янкевича

Довбуша

Дружби

Карпатська

масив Медика

Мельничука

О.Довбуша

Сотні Гамалії

Т.Тодоріва

З 08:00 по 20:00 буде відсутнє електропостачання в таких населених пунктах:

Великий Ключів:

Мочари

Набережна

Верхній Вербіж:

Героя України О.Кукурби

Довбуша

Зелена

Івана Франка

Ірчана

Лан

Михайла Коцюбинського

Молодіжна

Набережна

Незалежності

Польова

Січових Стрільців

Тараса Шевченка

Українська

Царина

Шкільна

Ю.Гагаріна

Нижній Вербіж:

Володимира Івасюка

Івана Франка

Лесі Українки

Пушкіна

Романа Шухевича

Тараса Шевченка

Українська

Степана Бандери

Сопів:

Василя Стуса

Довганюків

Івана Сірка

Івана Франка

Лісова

Молодіжна Нова

Романа Шухевича

Сонячна

Тараса Шевченка

Українська

Чепаш

Шепарівці: