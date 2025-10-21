Стало відомо про стан дітей, які травмувалися в аварії у Надвірнянському районі

21 жовтня чотирьох дітей госпіталізували до Івано-Франківської обласної дитячої клінічної лікарні через аварію у селі Красна Надвірнянського району. Троє пацієнтів — у важкому стані, один — середньої тяжкості.

Про це у коментарі Суспільному розповів гендиректор Івано-Франківської обласної дитячої клінічної лікарні Тарас Мельник.

З його слів, троє дітей перебувають в реанімації. У них — черепно-мозкові травми, забої. Також один пацієнт перебуває у відділенні травматології та ортопедії. У нього — нейрохірургічна травма, пошкодження хребта.

Наразі пацієнти не потребують операцій, загрози для їхнього життя немає, сказав Тарас Мельник.

Читайте також: На Прикарпатті внаслідок ДТП загинули двоє пасажирів

Правоохоронці встановили, що керманич перебував за кермом у стані алкогольного сп’яніння. Його затримано в процесуальному порядку. Слідчі розпочали кримінальне провадження.

Повідомлення про ДТП у селі Красна Надвірнянського району надійшло на лінію «102» пообіді. На місце події одразу було скеровано слідчо-оперативну групу.

“Встановлено, що 23-річний учитель одного з навчальних закладів району, керуючи автомобілем «Hyundai Tucson», не вибрав безпечної швидкості руху, на заокругленій ділянці дороги виїхав за межі проїханої частини та допустив наїзд на металеву огорожу”, – йдеться у дописі.

Керманич перебував у стані алкогольного сп’яніння.

Загалом у салоні автомобіля перебувало семеро осіб, серед яких — пʼятеро неповнолітні. Внаслідок аварії 14-річний хлопець загинув на місці події, а 21-річний пасажир помер у медичному закладі. Ще четверо неповнолітніх отримали тілесні ушкодження різного ступеня тяжкості та госпіталізовані до Івано-Франківської обласної дитячої клінічної лікарні.

Водія затримано в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 4 ст. 286-1 Кримінального кодексу України. Йдеться про порушення правил безпеки дорожнього руху особою, яка керує транспортним засобом у стані сп’яніння, що спричинило загибель кількох осіб.

Правоохоронці встановлюють усі обставини події.

Поліція Прикарпаття вкотре закликає водіїв не сідати за кермо у стані сп’яніння та неухильно дотримуватися правил дорожнього руху: