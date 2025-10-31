На Прикарпатті на хабарі викрили санітарну інструкторку

Прикарпатські поліцейські викрили медичну працівницю у вимаганні неправомірної вигоди.

57-річна жінка вимагала та отримала хабар за вплив на рішення посадових осіб військової частини та медичних працівників. Поліцейські повідомили фігурантці про підозру у вчиненні корупційного правопорушення.

У ході досудового розслідування слідчі слідчого управління ГУНП в Івано-Франківській області спільно зі співробітниками управління стратегічних розслідувань ДСР НПУ встановили, що 57-річна мешканка Львівської області, яка проходить службу на посаді санітарного інструктора одного з підрозділів Збройних Сил України, влітку 2023 року обіцяла «посприяти» військовослужбовцю у проходженні лікування та подальшій службі на території Івано-Франківської області.

Жінка запевнила, що може вплинути на рішення посадових осіб за грошову винагороду — понад чверть мільйона гривень. Невдовзі 266 тисяч гривень були перераховані на її банківські рахунки.

Отримані кошти жінка залишила собі та передала частину іншим особам.

Слідчі повідомили їй про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 369-2 (зловживання впливом) Кримінального кодексу України. Невдовзі суд обере фігурантці запобіжний захід.