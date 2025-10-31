ЗАМОВИТИ РЕКЛАМУ

Підтвердилась загибель воїна Романа Червака з Долинської громади

Автор: Олег Мамчур
Вшанування полеглого українського воїна Романа Червaka
На російсько-українській війні загинув військовослужбовець Роман Червак із села Грабів Долинської громади.

Про це повідомив міський голова Долини, Іван Дирів.

Воїн загинув 5 серпня 2023 року поблизу Куп’янська, служачи в 1-му окремому штурмовому полку. До 31 жовтня 2025 року він вважався зниклим безвісти.

“З глибоким болем повідомляємо про загибель Захисника України — Червака Романа Володимировича, мешканця села Грабів. Солдат, водій штурмового відділення військової частини А4848, віддав своє життя за Батьківщину 5 серпня 2023 року під час виконання бойового завдання на Харківщині. До жовтня цього року він вважався зниклим безвісти…”, – повідомляє Дирів у facebook.

Про час та місце зустрічі полеглого повідомлять додатково.

