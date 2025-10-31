Прикарпаття отримало нову партію вакцини від гепатиту

«Івано-Франківський ОЦКПХ МОЗ» отримала нову партію медичних імунобіологічних препаратів (вакцин), що надійшла як гуманітарна допомога.

Вакцини призначені для забезпечення рутинної імунізації відповідно до Календаря профілактичних щеплень.

До складу поставки увійшла вакцина проти гепатиту B ( р ДНК ) — Hepatitis B Vaccine DNA Recombinant, 1 доза, 0,5 мл.

Загальна кількість отриманого препарату становить 8 700 флаконів, термін придатності — до 31 березня 2028 року.

Реклама: Місцеві пропозиції Лазерна епіляція пахв: Безкоштовно Косметологія FineLine пропонує лазерну епіляцію на новому 3000w апараті. Спробуйте перший сеанс на ділянку пахв безкоштовно. Переконайтесь у ефективності! НА САЙТ068-777-03-41

Вакцина пройшла вхідний контроль якості та допущена до використання. Найближчим часом її буде розподілено між закладами охорони здоров’я області для подальшого проведення щеплень новонароджених відповідно до чинного Календаря профілактичних щеплень.

Чому це важливо?

Гепатит B — небезпечна вірусна інфекція, що уражає печінку та може призвести до хронічного гепатиту, цирозу чи раку печінки. Єдиний надійний спосіб профілактики — вакцинація. Перше щеплення новонароджені мають отримати у перші 24 години після народження, що дозволяє запобігти передачі вірусу від матері до дитини.