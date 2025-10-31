Прикарпаття отримало нову партію вакцини від гепатиту

«Івано-Франківський ОЦКПХ МОЗ» отримала нову партію медичних імунобіологічних препаратів (вакцин), що надійшла як гуманітарна допомога.
Вакцини призначені для забезпечення рутинної імунізації відповідно до Календаря профілактичних щеплень.
До складу поставки увійшла вакцина проти гепатиту B ( р ДНК ) — Hepatitis B Vaccine DNA Recombinant, 1 доза, 0,5 мл.
Загальна кількість отриманого препарату становить 8 700 флаконів, термін придатності — до 31 березня 2028 року.
Вакцина пройшла вхідний контроль якості та допущена до використання. Найближчим часом її буде розподілено між закладами охорони здоров’я області для подальшого проведення щеплень новонароджених відповідно до чинного Календаря профілактичних щеплень.
Чому це важливо?
Гепатит B — небезпечна вірусна інфекція, що уражає печінку та може призвести до хронічного гепатиту, цирозу чи раку печінки. Єдиний надійний спосіб профілактики — вакцинація. Перше щеплення новонароджені мають отримати у перші 24 години після народження, що дозволяє запобігти передачі вірусу від матері до дитини.
Закликаємо батьків: перевірте, чи отримала ваша дитина усі дози вакцини проти гепатиту B. Щеплення проводяться безоплатно у пунктах щеплень закладів охорони здоров’я всіх форм власності, – пишуть на сторінці Івано-Франківського обласного центру контролю та профілактики хвороб.