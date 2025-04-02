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На Прикарпатті нагородили посмертно захисників України ФОТО
Диван на коліщатках в темній вітальні

На Прикарпатті нагородили посмертно захисників України ФОТО

Автор: Петро Якимчук
02/04/2025 20:54
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На Верховинщині вшанували памʼять полеглих прикарпатців та вручили їх рідним нагороди, передає Правда ІФ з посиланням на очільницю ОВА


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Так, орденом «За мужність» III ступеня нагороджено:

Євгенія Руденка, Любомира Гладчука, Ярослава Коренюка.

Медалі «За заслуги перед Прикарпаттям» (посмертно) вручили рідним:

Михайла Бабульчака, Володимира Вакалюка, Олександра Верещаку, Володимира Виклюка, Мирослава Гапчука, Ганни Грималюк, Андрія Досяка, Дмитра Досяка, Петра Досяка, Андрія Зеленчука, Максима Ігнатюка, Віталія Кварцяного, Василя Кімейчука, Олександра Коритнюка, Василя Медвійчука, Леоніда Мосорука, Романа Петрусеняка, Михайла Рибчука, Тараса Семенюка, Миколи Семчука, Володимира Семотюка, Миколи Струця, Василя Томащука, Василя Форгіля, Юрія Шекеряка, Василя Шкрібляка, Дмитра Шкрібляка.