На росії розбився стратегічний бомбардувальник Ту-22М3

В Іркутській області розбився стратегічний бомбардувальник Ту-22М3, один з пілотів загинув.

Джерело: російське видання Медуза з посиланням на Міноборони РФ, телеграм-канали

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Деталі: Міноборони Росії повідомило, що літак зазнав аварії під час виконання планового польоту. Екіпаж із чотирьох осіб катапультувався, унаслідок приземлення один льотчик загинув.

За попередніми даними, причиною аварії стала технічна несправність. Телеграм-канал Mash уточнює, що літак упав в Усольському районі. Під час падіння він зачепив лінію електропередач.

Довідка: Літаки Ту-22М3 беруть участь у війні проти України. Бомбардувальники неодноразово завдавали ударів ракетами Х-22/Х-32, у тому числі по житлових будинках та об’єктах інфраструктури, що зумовило численні жертви серед цивільного населення.