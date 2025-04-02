В Делятинську громаду прямує скорботний кортеж полеглого Андрія Луцика

Скорботний кортеж із тілом загиблого військовослужбовця знову прибуде в Делятинську громаду.

До уваги мешканців громади: 3 квітня очікується прибуття скорботного кортежу із тілом загиблого військовослужбовця, уродженця Львівської області Андрія Луцика.

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Орієнтовний виїзд з м. Івано-Франківська 09.30 год. Приблизний час прибуття в Делятин 10.30 год. Точніше повідомимо пізніше, слідкуйте за новинами.

Уродженець с. Сушно Радехівського району Львівської області командир 3 відділення збору та обробки інформації взводу безпілотних авіаційних комплексів батареї управління та артилерійської розвідки військової частини А ХХХХ, молодший сержант Луцик Андрій Романович, 01.10.1993 р.н., вірний військовій присязі, у бою за Батьківщину, проявивши стійкість та мужність, загинув 28.03.2025 року в районі с. Олексіївка Волноваського району Донецької області.

Полеглий Андрій Луцик

Висловлюємо щирі співчуття родичам та близьким Воїна Андрія. Хай Господь допоможе вам пережити важку втрату рідної людини, а праведну душу захисника України прийме в Царстві Небесному, де всі праведні спочивають… Вічна і світла пам’ять!

На території Делятинської громади проживають рідні загиблого військовослужбовця – мати і сестра з сім’єю.