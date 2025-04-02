Індексація пенсій та бронювання працівників: які зміни чекають українців з 1 квітня

Від 1 квітня 2025 року на українців чекає низка змін.

Йдеться про ліміти на перекази “з картки на картку” і бронюванні працівників від мобілізації. Українська правда розповідає детальніше про те, що зміниться для українців.

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Бронювання працівників

З 1 квітня втратять право на відстрочку від мобілізації військовозобов’язані українці, яких не перебронювали роботодавці.

До 31 березня підприємства мають підтвердити статус критичності та повторно забронювати своїх працівників, відповідно до оновлених критеріїв. Подати списки на бронювання роботодавець може онлайн на порталі “Дія”.

Перерахунок пенсій

З 1 квітня для працюючих пенсіонерів проведуть перерахунок пенсійних виплат. Саме ця категорія українців не потрапила під індексацію, яка відбулася у березні.

Перерахунок відбудеться автоматично, тобто особисто звертатися до Пенсійного фонду не потрібно. Йдеться про пенсіонерів, у яких станом на 1 березня додалося не менше 24 місяців страхового стажу або після призначення пенсії, або після її останнього перерахунку.

Перерахунок пенсій проведуть після того, як надійдуть відомості про сплату єдиного внеску за перший квартал 2025 року (строк подачі звітів – до 10 травня). Тобто орієнтовно в червні пенсіонери, яким провели перерахунок, отримають збільшені пенсії та доплату за попередні місяці, починаючи з 1 квітня.

Нові правила оплати лікарняних

Із 4 квітня застраховані українці матимуть право на отримання допомоги у зв’язку з тимчасової непрацездатністю, у зв’язку з вагітністю та пологами не тільки за основним місцем роботи, а й за сумісництвом.

Відповідні зміни ухвалили ще у грудні 2024 року. Норма застосовуватиметься до страхових випадків, які настануть з 4 квітня 2025 року.

Якщо людина втратила працездатність через нещасний випадок і при цьому перебуває у трудових відносинах з іншим страхувальником (за іншим місцем роботи ніж те, де стався нещасний випадок), такий страхувальник оплачує потерпілому перші 5 днів тимчасової непрацездатності за власні кошти у розмірі 100% середньої зарплати незалежно від страхового стажу працівника.

Ліміти на перекази “з картки на картку”

1 квітня закінчується тимчасовий ліміт на карткові перекази фізичних осіб у 150 тисяч гривень.

З 1 жовтня 2024 року Національний банк України тимчасово на пів року встановив ліміт у 150 тис. грн на місяць для переказів фізичних осіб “з карти на карту” (P2P, C2С). Ліміт діє лише на вихідні перекази за усіма рахунками клієнта, відкритими в одному банку, на рахунки інших фізичних осіб.

Ліміт не застосовується до рахунків волонтерів, які відповідають критеріям, визначеним постановою, та осіб, щомісячні доходи яких з підтверджених джерел перевищують суму встановленого обмеження.

А також у разі переказу коштів між власними рахунками клієнта, відкритих в одному банку, та до переказів юридичних осіб.

Водночас на початку грудня 2024 року банки підписали безстроковий меморандум, за яким ліміти на перекази з карток для ризикованих клієнтів знижуються до 50 тис. грн на місяць.