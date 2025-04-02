У Прикарпатському університеті відбувся мистецький аукціон на підтримку ЗСУ ФОТОРЕПОРТАЖ

Сьогодні, 2 квітня, в залі Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника відбувся благодійний аукціон на підтримку українських військових, пише Правда ІФ

На аукціоні представили понад 30 творів образотворчого і декоративно-прикладного мистецтва студентів та викладачів інституту мистецтв ПНУ.

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Очільник університету Ігор Цепенда зазначає, що такі заходи об’єднують спільноту університету. Метою аукціону є підтримка збройних сил України.

Роботи які сьогодні представлені – це авторські роботи студентів нашого університету та викладачів, які дозволять зібрати значну суму на підтримку наших героїчних воїнів, – поділився ректор ПНУ

Зібрані на аукціоні 330 тисяч гривень підуть на підтримку Третьої окремої штурмової бригади ЗСУ та 10-тої окремої гірсько-штурмової бригади “Едельвейс”.

Фоторепортаж Богдана Савлюка