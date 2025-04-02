Оксана Білозір відзначить 45-річчя творчості великим Великоднім концертом в Івано-Франківську

Незабутній вечір у колі друзів, музики та традицій! 21 квітня в Івано-Франківському драматичному театрі відбудеться святковий концерт «Бенефіс», присвячений 45-річчю творчої діяльності народної артистки України Оксани Білозір. Початок події о 19:00, зазначають організатори VINIL concert agency.

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Оксана Білозір — не просто співачка. Вона є одним з символів української пісенної культури та берегинею української пісні, а її творчість – невід’ємною сторінкою в історії української музики. Її пісні стали справжнім символом національної ідентичності та любові до України.

Подія в Івано-Франківську стане справжнім святом улюбленої музики та традицій. Організатори обіцяють, що цей вечір буде яскравою подією весни, поєднуючи улюблені хіти співачки, серед яких «Горобина ніч», «Україночка», «Святкова», «Ніби вчора, рідна мамо», «Коханий» та багато інших з великодніми гаївками, що створить справжню атмосферу радості та єднання!

21 квітня / 19:00

Івано-Франківськ, Драмтеатр

Квитки на концерт доступні за посиланням: https://vinil.agency/events/oxana-bilozir-started-on-04-21-2025