У Косівському ліцеї модернізували харчоблок

Завершили проєкт із модернізації частини харчоблоку у Косівському ліцеї №1 ім. Ярослава Мудрого.Тут встановили сучасне обладнання, нові меблі та відремонтували частину приміщення. Модернізація стала можливою завдяки підтримці благодійників та фінансуванню з місцевого бюджету

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Повідомляє міський голова Косова Юрій Плосконос, передає Правда.іф.

Ліцей взяв участь у конкурсі в межах проєкту «Посилення соціального захисту дітей в Україні шляхом впровадження стандартів НАССР і модернізації шкільних їдалень». Проєкт реалізував БО БФ «Жовто Блакитні Крила» у співпраці з ChildFund Deutschland за підтримки Федерального Міністерства економічного співробітництва та розвитку Німеччини.

Після успішного проходження двох етапів конкурсу ліцей отримав комплексну допомогу. У закладі встановили сучасне кухонне обладнання, знизили енергоспоживання на 25 %, а фінансові витрати школи скоротилися на 20 %. Також для працівників харчоблоку провели навчання з роботи на новому устаткуванні.

За словами міського голови, у громаді є 19 шкільних закладів і 8 закладів дошкільної освіти(садочки). В майбутньому намагатимуться створити такі ж умови, як в ліцеї №1, для харчування дітей в інших освітніх закладах.