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Вже завтра в Івано-Франківську стартує голосування за Бюджет участі

Автор: Оксана Марушкевич
02/04/2025 18:55
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Цьогоріч на Бюджет участі подали 150 проєктів. Найактивнішою стала категорія “Допомога ЗСУ”.

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Про це пише Правда.іф з посиланням на Бюджет участі ІФ

“Франківці не зупиняються – цього року на Бюджет участі 2025 подано 150 проєктів, із яких 137 вже на розгляді.  Найактивнішою стала категорія «Допомога ЗСУ» – 46 проєктів на понад 21,9 млн грн”, – йдеться у дописі. 

Які ще пропонують мешканці?

– Благоустрій: 26 проєктів;

– Благоустрій малих вулиць: 20 проєктів; 

– Шкільні та дошкільні ініціативи: 35 проєктів;

– Позашкільна освіта: 6 проєктів;

– Доступність : 5 проєктів;

– Інші: 12 проєктів.

Наразі робоча група перевірить, які ідеї відповідають положенню, і вже з 3 по 17 квітня франківці зможуть голосувати за найкращі проєкти. Відтак, франківці закликають активно голосувати за вподобані проєкти.