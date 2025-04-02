Вже завтра в Івано-Франківську стартує голосування за Бюджет участі

Цьогоріч на Бюджет участі подали 150 проєктів. Найактивнішою стала категорія “Допомога ЗСУ”.
“BGA-Cервіс” пропонує ремонт зарядних станцій та інверторів. Відновлюємо плати, балансує батареї, збираємо устаткування для домів та квартир.
Про це пише Правда.іф з посиланням на Бюджет участі ІФ
“Франківці не зупиняються – цього року на Бюджет участі 2025 подано 150 проєктів, із яких 137 вже на розгляді. Найактивнішою стала категорія «Допомога ЗСУ» – 46 проєктів на понад 21,9 млн грн”, – йдеться у дописі.
Які ще пропонують мешканці?
– Благоустрій: 26 проєктів;
– Благоустрій малих вулиць: 20 проєктів;
– Шкільні та дошкільні ініціативи: 35 проєктів;
– Позашкільна освіта: 6 проєктів;
– Доступність : 5 проєктів;
– Інші: 12 проєктів.
Наразі робоча група перевірить, які ідеї відповідають положенню, і вже з 3 по 17 квітня франківці зможуть голосувати за найкращі проєкти. Відтак, франківці закликають активно голосувати за вподобані проєкти.