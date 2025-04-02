Економічне бронювання: уряд розглядає варіант зі щомісячним внеском на потреби армії

Один з найбільш реалістичних сценаріїв економічного бронювання передбачає щомісячну сплату коштів на спеціальний рахунок для підтримки ЗСУ. Рішення про запуск механізму вже ухвалено.
Косметологія FineLine пропонує лазерну епіляцію на новому 3000w апараті. Спробуйте перший сеанс на ділянку пахв безкоштовно. Переконайтесь у ефективності!
Про це NV повідомило джерело в уряді, пише СТОПКОР
Про ймовірну модель економічного бронювання розповіло джерело в уряді виданню NV. Згідно з його словами, один із варіантів передбачає, що працівники щомісяця сплачуватимуть внески на спеціальний рахунок, кошти з якого направлятимуться на фінансування армії та виплату зарплат військовим.
Цей рахунок буде прив’язаний до ідентифікаційного податкового номеру, а саму процедуру хочуть зробити доступною через застосунок “Дія”.
Ще у жовтні 2023 року заступник міністра економіки Віталій Кіндратів повідомив, що рішення про впровадження економічного бронювання в Україні вже ухвалене.
Наразі розглядають три різні моделі, остаточний варіант має затвердити політичне керівництво держави.
Тема привертає значну увагу як у суспільстві, так і серед військових.
Нагадаємо, у 2025 році бронювання від мобілізації залишається важливим інструментом для захисту окремих категорій військовозобов’язаних, але навіть воно не гарантує повного захисту. Як пояснює адвокатка юридичної компанії “Riyako&Partners” Катерина Аніщенко, на практиці трапляються випадки, коли людей мобілізують попри наявність офіційної броні. За її словами, деякі роботодавці досі ставлять умову: спочатку пройти військово-лікарську комісію (ВЛК), а вже потім надавати бронювання.