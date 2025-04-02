Економічне бронювання: уряд розглядає варіант зі щомісячним внеском на потреби армії

Один з найбільш реалістичних сценаріїв економічного бронювання передбачає щомісячну сплату коштів на спеціальний рахунок для підтримки ЗСУ. Рішення про запуск механізму вже ухвалено.

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Про це NV повідомило джерело в уряді, пише СТОПКОР

Про ймовірну модель економічного бронювання розповіло джерело в уряді виданню NV. Згідно з його словами, один із варіантів передбачає, що працівники щомісяця сплачуватимуть внески на спеціальний рахунок, кошти з якого направлятимуться на фінансування армії та виплату зарплат військовим.

Цей рахунок буде прив’язаний до ідентифікаційного податкового номеру, а саму процедуру хочуть зробити доступною через застосунок “Дія”.

Ще у жовтні 2023 року заступник міністра економіки Віталій Кіндратів повідомив, що рішення про впровадження економічного бронювання в Україні вже ухвалене.

Наразі розглядають три різні моделі, остаточний варіант має затвердити політичне керівництво держави.

Тема привертає значну увагу як у суспільстві, так і серед військових.

Нагадаємо, у 2025 році бронювання від мобілізації залишається важливим інструментом для захисту окремих категорій військовозобов’язаних, але навіть воно не гарантує повного захисту. Як пояснює адвокатка юридичної компанії “Riyako&Partners” Катерина Аніщенко, на практиці трапляються випадки, коли людей мобілізують попри наявність офіційної броні. За її словами, деякі роботодавці досі ставлять умову: спочатку пройти військово-лікарську комісію (ВЛК), а вже потім надавати бронювання.