На Прикарпатті налічується майже 5 тисяч безробітних
На Прикарпатті налічується майже 5 тисяч безробітних

Автор: Олег Мамчур
13/09/2025 21:15
За офіційними даними, у 2025 році через обласну службу зайнятості вдалося забезпечити роботою 58% шукачів, тоді як середній показник по країні становив лише 40%.

Загалом послугами служби скористалися майже 19 тисяч прикарпатців, серед них — понад 9,7 тисячі зареєстрованих безробітних, повідомляють у службі зайнятості, пише Правда.

У підсумку нове місце роботи знайшли 11 тисяч осіб, зокрема понад 4,5 тисячі безробітних.
Активними були й роботодавці. Упродовж року з центрами зайнятості співпрацювали 5,3 тисячі компаній, які подали 14,2 тисячі вакансій. Укомплектувати вдалося три чверті з них — показник, що значно перевищує загальноукраїнський рівень (75% проти 52%).

Середня зарплата, яку пропонували у вакансіях, склала близько 11 тисяч гривень.
Воєнний час змусив переорієнтувати частину діяльності.

Так, 2,7 тисячі прикарпатців залучили до суспільно корисних робіт, ще 548 осіб — до громадських і тимчасових. Окремий акцент зробили на навчанні: 1,8 тисячі безробітних здобули нові професії чи підвищили кваліфікацію. У межах експериментального проєкту можливістю навчатися скористалися й 276 учасників бойових дій, серед них 25 людей з інвалідністю, отриманою через війну.
Також 676 мешканців області отримали ваучери на навчання та перепідготовку — шанс перекваліфікуватися й вийти на ринок праці з новими знаннями.

