На Прикарпатті налічується майже 5 тисяч безробітних

За офіційними даними, у 2025 році через обласну службу зайнятості вдалося забезпечити роботою 58% шукачів, тоді як середній показник по країні становив лише 40%.

Реклама: Місцеві пропозиції Лазерна епіляція пахв: Безкоштовно Косметологія FineLine пропонує лазерну епіляцію на новому 3000w апараті. Спробуйте перший сеанс на ділянку пахв безкоштовно. Переконайтесь у ефективності! НА САЙТ068-777-03-41

Загалом послугами служби скористалися майже 19 тисяч прикарпатців, серед них — понад 9,7 тисячі зареєстрованих безробітних, повідомляють у службі зайнятості, пише Правда.

У підсумку нове місце роботи знайшли 11 тисяч осіб, зокрема понад 4,5 тисячі безробітних.

Активними були й роботодавці. Упродовж року з центрами зайнятості співпрацювали 5,3 тисячі компаній, які подали 14,2 тисячі вакансій. Укомплектувати вдалося три чверті з них — показник, що значно перевищує загальноукраїнський рівень (75% проти 52%).

Середня зарплата, яку пропонували у вакансіях, склала близько 11 тисяч гривень.

Воєнний час змусив переорієнтувати частину діяльності.