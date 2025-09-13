«Крихітка» влаштувала незвичайний аукціон перед концертом у Франківську. ФОТО

На концерті гурту Крихітка в Івано-Франківську 13 вересня перед виступом відбувся гумористичний благодійний аукціон, де продавали найрізноманітніші речі – від свічки з ароматом Харкова до сумочки з секонд-хенду.

Про це пише Галка з концерту.

Концерт Крихітки в Івано-Франківську розпочався з незвичайного аукціону. Поки глядачі чекали на вихід артистки, ведучий розважав публіку продажем різноманітних предметів для благодійного фонду “Лелека”.

З молотка пішли найдивніші речі: свічка з ароматом Харкова за 3000 гривень, пін у вигляді лелеки теж за 3000, парфум під назвою “1996” за 2500 гривень.

Особливо цікавим лотом став листочок з текстом, який Каша Сальцова читала для реклами фонду “Повернись живим” з підписами всіх учасників ролика – його купили за 1000 гривень.

Продали навіть сумочку, куплену в дрогобицькому секонд-хенді за 700 гривень, та магніт дз кінотеатру “Кодеїс” за 300 гривень.

Справжнє ім’я артистки – Каша Сальцова, яка здобула популярність завдяки меланхолійному звучанню та атмосферним композиціям.

Сам концерт у Франківську зібрав близько 300 глядачів.