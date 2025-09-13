Трамп заявив, що його терпіння щодо путіна «швидко закінчується»

Президент США Дональд Трамп сказав, що запас його терпіння щодо російського диктатора володимира путіна швидко вичерпується.

Заява пролунала під час розмови Трампа із журналістами Fox News.

«Так, воно (терпіння – ред.) у певному сенсі закінчується. І закінчується швидко», – сказав політик.

Трамп додав, що якщо ситуація не зміниться, то йому «доведеться діяти дуже рішуче», уточнивши, що йдеться про санкції проти банківського та нафтового секторів російської економіки.