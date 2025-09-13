ЗАМОВИТИ РЕКЛАМУ
Трамп заявив, що його терпіння щодо путіна «швидко закінчується»
Автор: Олег Мамчур
13/09/2025 19:30
Президент США Дональд Трамп сказав, що запас його терпіння щодо російського диктатора володимира путіна швидко вичерпується.

Заява пролунала під час розмови Трампа із журналістами Fox News.

«Так, воно (терпіння – ред.) у певному сенсі закінчується. І закінчується швидко», – сказав політик.

Трамп додав, що якщо ситуація не зміниться, то йому «доведеться діяти дуже рішуче», уточнивши, що йдеться про санкції проти банківського та нафтового секторів російської економіки.

«Дивно, що коли путін хоче закінчити це (війну – ред.), Зеленський не хоче. Коли Зеленський хоче, путін не хоче. Тепер Зеленський хоче, а путін під питанням», – заявив американський лідер.

