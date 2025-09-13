ЗАМОВИТИ РЕКЛАМУ
У Франківську помер борець за відновлення святинь УГКЦ Іван Павликівський

Автор: Олег Мамчур
13/09/2025 18:35
На 91-му році життя перестало битися серце знаного пошуковця, громадського діяча Прикарпаття та незламного борця за відновлення святинь УГКЦ Івана Павликівського.

Він був активним учасником боротьби за легалізацію Української Греко-Католицької Церкви та долучився до створення Івано-Франківського культурно-наукового товариства «Рух», пише Правда з посиланням на Карітас ІФ.

Понад 30 років пан Іван займався розкопками місць масових поховань жертв політичних репресій, зокрема у Дем’яновому Лазі. Свій життєвий шлях він описав у книзі «Дорогами долі: Хроніка ХХ століття. Спогади» (2018, видавництво «Нова Зоря»).

Останній рік життя Іван Павликівський провів у стаціонарному відділенні паліативної допомоги Медичного центру «Карітас Івано-Франківськ», де йому надавали лікування, духовний супровід і підтримку.

